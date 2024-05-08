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Eskişehir merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

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Eskişehir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik propagandalar yapan 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında dijital materyaller ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir, Van ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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