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Kayseri'de Terör Örgütü Operasyonu: 12 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 kişi hakkında işlem yapıldı. PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hukuk devleti ilkelerine bağlılık ve insan haklarına saygı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda; terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 05-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4, FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 7 kişi olmak üzere toplam 12 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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