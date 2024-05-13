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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahsa yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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