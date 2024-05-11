CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı saldırısının 11. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anma mesajı paylaştı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Özel'in resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum."