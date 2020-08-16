Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City'yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi.

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
16.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:05

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City'yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City ile Lyon karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Hollandalı hakem üçlüsü Danny Makkelie, Mario Diks ve Hessel Steegstra yönetti.

Karşılıklı ataklarla hızlı başlayan maçta ilk gol 24. dakikada Maxwell Cornet ile geldi. (0-1) Öne geçen Lyon daha geride oynamaya başladı ve Manchester City skoru eşitlemek için baskını arttırdı. Daha fazla topla oynama yüzdesine sahip olan taraf Manchester City olsa da devreyi önde kapatan taraf Lyon oldu. (0-1)

İkinci yarı da ilk yarının sonlarında olduğu gibi durağan başladı. Sakin geçen maçta son dakikalara gelirken tempo arttı. 69. dakikada Kevin de Bruyne'nin golü ile Manchester City skora dengeyi getirirken, golden sonra saha daha da kızıştı. Arka arkaya ataklarla iki takım da eşitliği bozmak için büyük çaba sarf etti. Dakika 78'i gösterirken Lyon bir kez daha öne geçti. Dembele'nin ağları havalandırması sonrası Manchester City oyuncuları ofsayt gerekçesi ile gole itiraz etse de VAR kararı sonrası hakem Makkelie, santrayı gösterdi. (1-2) İngiliz ekibi bir kez daha skora denge getirmek için çaba sarf etse ve pek çok iyi pozisyon yakalasa da bunları gole çeviremedi. Lyon ise 86. dakikada Dembele ile skoru 3-1'e getirerek noktayı koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City'yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi. Lyon, yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Güncel
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı 3. Sayfa
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Güncel
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Düğün Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde - Lyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 00:06:32. #1.15#
title