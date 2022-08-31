Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti
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Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Ev sahibi ekipte yeni transfer Erling Haaland, 38 dakikada hat-trick yaparak maça damga vurdu. Geçen hafta takımının oynadığı Crystal Palace maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Norveçli golcü, 5 maçta 9 gole ulaştı.
Manchester City ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 5. haftasında Etihad'da karşılaştı. Mücadeleye City'nin Norveçli golcü Haaland damga vurdu.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Erling Haaland 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle Manchester City'i 3-0 öne geçti. Çılgın performansı sonrası sosyal medyada gündem olan Norveçli golcünün hakkında 200 bini aşkın paylaşım yapıldı. Manchester City maçı 6-0 kazanırken, İngiliz ekibinin diğer golleri Alvarez(2) ve Cancelo'dan geldi.
PREMIER LİG'E DAMGA VURDU
Geçen hafta oynanan Crystal Palace maçında da hat-trick yapan Erling Haaland, Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaştı.