Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

Manchester City ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 5. haftasında Etihad'da karşılaştı. Mücadeleye City'nin Norveçli golcü Haaland damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Erling Haaland 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle Manchester City'i 3-0 öne geçti. Çılgın performansı sonrası sosyal medyada gündem olan Norveçli golcünün hakkında 200 bini aşkın paylaşım yapıldı. Manchester City maçı 6-0 kazanırken, İngiliz ekibinin diğer golleri Alvarez(2) ve Cancelo'dan geldi.

PREMIER LİG'E DAMGA VURDU

Geçen hafta oynanan Crystal Palace maçında da hat-trick yapan Erling Haaland, Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaştı.