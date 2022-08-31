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Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

Spor Haberleri

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Ev sahibi ekipte yeni transfer Erling Haaland, 38 dakikada hat-trick yaparak maça damga vurdu. Geçen hafta takımının oynadığı Crystal Palace maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Norveçli golcü, 5 maçta 9 gole ulaştı.

Manchester City ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 5. haftasında Etihad'da karşılaştı. Mücadeleye City'nin Norveçli golcü Haaland damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Erling Haaland 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle Manchester City'i 3-0 öne geçti. Çılgın performansı sonrası sosyal medyada gündem olan Norveçli golcünün hakkında 200 bini aşkın paylaşım yapıldı. Manchester City maçı 6-0 kazanırken, İngiliz ekibinin diğer golleri Alvarez(2) ve Cancelo'dan geldi.

Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

PREMIER LİG'E DAMGA VURDU

Geçen hafta oynanan Crystal Palace maçında da hat-trick yapan Erling Haaland, Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaştı.

Haberler.com - Spor

Manchester City FC Erling Haaland Spor Haberler

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