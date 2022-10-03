Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor
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Manchester City'e 6-3 kaybeden Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun mücadelede süre almaması büyük tepki çekmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Haag eleştiri oklarının hedefi olurken Ronaldo'nun yedek kulübesindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Portekizli yıldızın takımının farklı geriye düştüğü anlarda mutsuz ve yıkılmış hali futbolseverleri oldukça üzdü.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Tarihi maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki görüntüsü çok konuşuldu.
RONALDO ÇOK MUTSUZ
Haaland ve Foden'ın hat-trick yaparak damga vurduğu mücadelede Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, hiç süre almadı. Takımının farklı geriye düştüğü anlarda yedek kulübesinde oldukça mutsuz ve yıkılmış gözüken Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"KARİYERİNE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN OYUNA ALMADIM"
Karşılaşmanın ardından Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Haag, neden Ronaldo'yu oyuna almadığı sorulduğunda, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için Manchester City karşısında oyuna almadım." ifadelerini kullandı. Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları sonrası Ronaldo'nun adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Yıldız futbolcu için 200 binin üzerinde paylaşım yapıldı.