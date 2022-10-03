Ne oldu sana Ronaldo! Dünya yedek kulübesindeki halini konuşuyor

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Tarihi maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki görüntüsü çok konuşuldu.

RONALDO ÇOK MUTSUZ

Haaland ve Foden'ın hat-trick yaparak damga vurduğu mücadelede Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, hiç süre almadı. Takımının farklı geriye düştüğü anlarda yedek kulübesinde oldukça mutsuz ve yıkılmış gözüken Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KARİYERİNE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN OYUNA ALMADIM"

Karşılaşmanın ardından Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Haag, neden Ronaldo'yu oyuna almadığı sorulduğunda, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için Manchester City karşısında oyuna almadım." ifadelerini kullandı. Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları sonrası Ronaldo'nun adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Yıldız futbolcu için 200 binin üzerinde paylaşım yapıldı.