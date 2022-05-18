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Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı

Haberler.com - Spor
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Manchester City, Brighton'da forma giyen defans oyuncusu Marc Cucurella'yı renklerine bağlamak için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Bu transfer için City yönetimi, Brighton'un kapısını 30 milyon sterlinle çalacak.

Manchester City teknik ekibi, 23 yaşındaki İspanyol yıldız Cucurella'nın, kulübün defans sorunu için aranılan kan olduğu görüşünde. Guardiola'nın, tecrübeli defansı takımında görmeyi çok istediği biliniyor. Daily Mail'in haberine göre, Manchester City Brighton'ın defans oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için 30 milyon sterlini gözden çıkarmaya hazır.

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PERFORMASI ÇOK İSTİKRARLI

Bu sezon Brighton'da 37 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üreten İspanyol defans, 6 sarı kart gördü. İstikrarlı bir görüntü sergileyen İspanyol oyuncunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Transfer, Spor, Haberler

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