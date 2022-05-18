Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı - Haberler

Manchester City teknik ekibi, 23 yaşındaki İspanyol yıldız Cucurella'nın, kulübün defans sorunu için aranılan kan olduğu görüşünde. Guardiola'nın, tecrübeli defansı takımında görmeyi çok istediği biliniyor. Daily Mail'in haberine göre, Manchester City Brighton'ın defans oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için 30 milyon sterlini gözden çıkarmaya hazır.

PERFORMASI ÇOK İSTİKRARLI

Bu sezon Brighton'da 37 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üreten İspanyol defans, 6 sarı kart gördü. İstikrarlı bir görüntü sergileyen İspanyol oyuncunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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