Futbol tarihinde benzeri yok! Haaland'ın Premier Lig'de yasaklanması için harekete geçildi

Manchester City formasıyla harikalar yaratan Erling Haaland'ın Premier Lig'den ihraç edilmesi için İngiliz futbolseverler, dilekçe ve imza kampanyası başlattı. Kampanyaya kısa süre içerisinde 2 milyon kişi ve takım arkadaşı Laporte'nin katıldığı belirtildi.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor. İngiliz futbolseverler, Norveçli golcünün ligde yasaklanması için harekete geçti.

"HAALAND BİR ROBOT"

Sporx'te yer alan habere göre, İngiliz futbolseverler "Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli" şeklinde bir imza kampanyası başlattı. Kampanya, Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

LAPORTE DE KAMPANYAYA KATILDI

İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.