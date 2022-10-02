Derbide tarihi skor! Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 yendi

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu dev derbiye ev sahibi ekibin yıldızları Erling Haaland ve Philip Foden damga vurdu. İki futbolcu da mücadelede hat-trick yaparak takımlarının tüm gol yükünü çekti.

İngiltere Premier Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manchester City, Etihad'da Manchester United'ı bozguna uğrattı. Haaland ve Foden'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri sahadan 6-3 galip ayrıldı.

HAALAND VE FODEN YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, ilk yarıyı Haaland ve Foden'ın 2'şer golüyle 4-0 önde kapattı. İkinci yarının başında Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Antony farkı 3'e indirirken, Haaland ve Foden ikilisi bir kez daha sahneye çıktı ve attıkları gollerle skoru 6-1'e getirdi. Manchester United'da 83. dakikada Anthony Martial durumu 6-2'ye getirirken Fransız yıldız, 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.

CRISTIANO RONALDO FORMA GİYMEDİ

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya dev maçta teknik direktör Erik ten Haag tarafından hiç süre verilmedi. 6 gollü mağlubiyet sonrası Ronaldo'nun yedek kulübesindeki düşünceli ve mutsuz ifadesi dikkat çekti.