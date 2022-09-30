Sezon sonu sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'a İspanya'dan talip çıktı. Barcelona, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu için nabızları yoklamaya başladı. Katalan ekibi bu transferi bitirerek orta sahasını daha da güçlendirmenin peşinde.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı zor bir karar bekliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Barcelona ilgisini belli etti. Yıldız futbolcunun ise bu ilgiye karşılıksız olmadığı gelen haberler arasında.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği başarılı performansla 2016 yılında Manchester City'e transfer olan yıldız futbolcu, burada da performansının üstüne koydu. Gündoğan, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup kazandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Türk asıllı Alman oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Manchester City ile henüz sözleşme uzatmamış olan İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'nın ilgisine sıcak bakıyor.