5 yıl önce 588 milyon TL maaş alıyordu, şimdi günlük 84 liraya çalışıyor

Kariyerinin en parlak döneminde tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması ile hakkında dava açılan Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy, kaldığı hapishanede günlük 4 dolara (84 TL) çalışıyor. Mendy, 2017 yılında 50.6 milyon Sterlin bonservis ve 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) maaş karşılığında İngiliz ekibine imza atmıştı.

1 yıl önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapse giren ve yargılaması devam eden Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy'nin cezaevinde çalıştığı günlük ücreti duyanlar "Nereden nereye" demekten kendini alamıyor.

GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor. İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor. City'e 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) karşılığında imza atan 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte paranın ve hayatın değerini anladığını belirtti.

"BURASI BANA PARANIN DEĞERİNİ DE ÖĞRETTİ"

7 Kasım'da mahkeme jürisinin önüne çıkan Fransız futbolcu çok çarpıcı ifadeler kullandı. Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.