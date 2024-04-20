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Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz mi?

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İngiltere FA Cup maçı hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City-Chelsea maçı ne zaman?

İngiltere FA Cup maçı heyecanla beklenen müsabakada Manchester City-Chelseakarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City-Chelseamaçı şifresiz mi? Manchester City-Chelseamaçı hakemi kim? Manchester City-Chelseamaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Manchester City-Chelseamaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelseamaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-04-2024 MANCHESTER CITY VS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile Chelsea arasındaki İngiltere FA Cup maçı, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI TIVIBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-Chelsea Maçı, 20 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Chelsea Maçı, saat 19:15 başlayacak.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere FA Cup Yarı Final maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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