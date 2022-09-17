Premier Lig'in ayarlarıyla oynayan Haaland, inanılmazı başararak tarihe geçti

Wolverhampton deplasmanını da boş geçmeyen Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti. Norveçli golcü, Premier Lig'de ilk dört deplasman maçında da gol atan tek futbolcu oldu.

Wolverhampton ile Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

CITY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 1. dakikasında Jack Grealish ile 1-0 öne geçen Manchester City'de dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise Erling Haaland sahneye çıktı. Norveçli yıldız skoru 2-0'a taşırken, attığı gol ile Premier Lig'de bir ilki başardı.

PREMİER LİG'DE İLKİ BAŞARDI

Manchester City'nin transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

BU SEZON 11 GOLÜ VAR

Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon Manchester City formasıyla 7 maça çıkarken 11 gol atma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor sadece Bournemouth maçında fileleri havalandıramazken, bu maçta da asist yapma başarısı göstermişti.