Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti - Haberler

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Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Devler Ligi'nde son finalistin belli olacağı maçın spiker koltuğunda Ertem Şener otururken, Ömer Üründül ise yorumculuk yapacak. Futbolseverler sosyal medyada ikilinin anlattığı karşılaşmalarda maçın önüne geçtiklerini belirterek, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı'ya bu tercihten dolayı isyan etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid'in konuğu olacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz yayınlanacak maç öncesi futbolseverlerden Ilıcalı'ya spiker ve yorumcu tepkisi geldi.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Dev maçın spiker koltuğunda Ertem Şener otururken, Ömer Üründül ise yorumlarıyla mücadeleyi değerlendirecek. Sosyal medyada ikilinin anlattıkları maçlarda karşılaşmanın önüne geçtiklerini belirten futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya bu seçimden ötürü tepki gösterdi.

Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Spor, Haberler

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