Liverpool, Manchester City'i 3-1 yenerek İngiltere Community Shield'i kazandı

Liverpool ile Manchester City, İngiltere'de Community Shield maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı.

LIVERPOOL'UN YENİ GOLCÜSÜ SKORU BELİRLEDİ

Liverpool, 21. dakikada Trent Alexander Arnold ile öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. Machester City'de yeni transfer Julian Alvarez, 72. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Kırmızılar'da 83. dakikada Salah penaltıdan takımını öne geçirirken, 90+4. dakikada ise Darwin Nunez maçın skorunu belirledi ve Liverpool kupanın sahibi oldu.