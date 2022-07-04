Arsenal yeni golcüsünü buldu! Yıldız oyuncu Gabriel Jesus ile sözleşme imzalandı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, yeni golcüsünü buldu. Erling Haaland'ı kadrosuna katan City'nin forveti Gabriel Jesus yeni sezonda Arsenal forması giyecek.
Günlerdir beklenen transfer resmen gerçekleşti. Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer resmi hesaptan video ile açıklandı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Arsenal'ın yeni '9 numarası' Gabriel Jesus oldu. Brezilyalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı. Arsenal bu transfer için Manchester City'e 45 milyon sterlin ödeyecek.
24 GOLE DİREKT KATKI
25 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Manchester City formasıyla 41 maçta 13 gol, 11 asist ile oynadı. Gabriel Jesus 2016 yılında Palmeiras'tan, İngiliz devi Manchester City'e transfer olmuştu.