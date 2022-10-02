Bu rekoru daha kimse kıramaz! Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihte bir ilki başardı
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Premier Lig'de oynanan dev derbide Manchester City, sahasında Manchester United'a 72 dakikada 6 gol attı. 3 kez fileleri havalandırarak maça damga vuran Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 3 iç saha maçında üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
Manchester City ile Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında Etihad'da karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini adeta sahadan City'de Erling Haaland bir ilke imza attı.
HAALAND DURDURULAMIYOR
Karşılaşmaya müthiş başlayan Manchester City, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Bu yarıda iki gol atan Erlin Haaland, ikinci yarıda da durmadı. Norveçli yıldız futbolcu 64. dakikada attığı gol ile adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
PREMIER LİG'DE BENZER BİR BAŞARI YOK
Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bir ilki başardı. Norveçli yıldız, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.