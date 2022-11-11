Son güncellemeyle zirve el değiştirdi! İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

Dünyaca ünlü futbolcuların piyasa değerindeki son güncellemelerle birlikte "Dünyanın en değerli futbolcusu" unvanı el değiştirdi. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 170 milyon euroluk değeriyle Mbappe'yi geride bıraktı ve zirveye oyurdu.

Transfermarkt'ın yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından dünyanın en değerli futbolcusu da belli oldu. 8 futbolcu 100 milyon euro değeri aşarken, zirveyi Avrupa futbolunu kasıp kavuran yıldız futbolcu Erling Haaland aldı.

ZİRVE HAALAND'IN

Transfermark'ta yer alan bilgilere göre, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 170 milyon euroluk değeriyle zirveye oturdu. Önceki değeri 150 milyon euro olan Noveçli golcü, 20 milyon euroluk artışla, 160 milyon euro değeri bulunan Kylian Mbappe'nin önüne geçti.

MBAPPE SIRA DÜŞTÜ

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin piyasa değerinde ise bir değişiklik olmadı. Fransız yıldız, 160 milyon euroluk değeriyle 2. sırada yer aldı. 3. sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior 120 milyon euro, 4. sırayı Manchester City'den Foden 110 milyon euro, 5. sırayı ise 100 milyon euro ile Pedri aldı.

Dünyanın en değerli 10 futbolcusu şöyle: