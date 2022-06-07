Ronaldo ve Messi ilk 100'e bile giremedi! İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu - Haberler

Futbol dünyasının en değerli futbolcuları belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) değerlendirmesine göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe 205.6 milyon euroluk değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.

MBAPPE ZİRVEYE YERLEŞTİ

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

JUNIOR VE HAALAND İLK 3'TE

Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon euro) ve Manchester City'nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon euro) takip etti.

İşte en değerli 10 futbolcu:

Kylian Mbappe (PSG): 205.6 milyon euro

Vinicius Junior (Real Madrid): 185.3 milyon euro

Erling Haaland (Manchester City): 152.6 milyon euro

Pedri (Barcelona): 135.1 milyon euro

Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 133.7 milyon euro

Phil Foden (Manchester City): 124 milyon euro

Frenkie de Jong (Barcelona): 112,5 milyon euro

Luis Diaz (Liverpool): 110 milyon euro

Ruben Dias (Manchester City): 109.6 milyon euro

Ferran Torres (Barcelona): 109.5 milyon euro

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