Ronaldo ve Messi ilk 100'e bile giremedi! İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu - Haberler

Ronaldo ve Messi ilk 100'e bile giremedi! İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmesine göre, dünyanın en değerli futbolcusu 205.6 milyon euro ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldızı Real Madrid'den Vinicius Junior ve Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland takip etti. İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yer almadı.
Futbol dünyasının en değerli futbolcuları belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) değerlendirmesine göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe 205.6 milyon euroluk değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.
MBAPPE ZİRVEYE YERLEŞTİ
CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.
JUNIOR VE HAALAND İLK 3'TE
Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon euro) ve Manchester City'nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon euro) takip etti.
İşte en değerli 10 futbolcu:
- Kylian Mbappe (PSG): 205.6 milyon euro
- Vinicius Junior (Real Madrid): 185.3 milyon euro
- Erling Haaland (Manchester City): 152.6 milyon euro
- Pedri (Barcelona): 135.1 milyon euro
- Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 133.7 milyon euro
- Phil Foden (Manchester City): 124 milyon euro
- Frenkie de Jong (Barcelona): 112,5 milyon euro
- Luis Diaz (Liverpool): 110 milyon euro
- Ruben Dias (Manchester City): 109.6 milyon euro
- Ferran Torres (Barcelona): 109.5 milyon euro