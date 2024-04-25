Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 25 Nisan 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

03:30 - Independiente del Valle vs. Palmeiras - Copa Libertadores - S Sport Plus, S Sport 2

17:00 - Qatar vs. Japan - AFC U23 Championship Quarterfinal - Spor Smart, Smart Spor HD

20:30 - South Korea vs. Indonesia - AFC U23 Championship Quarterfinal - Spor Smart, Smart Spor HD

21:00 - Udinese vs. Roma - Italy Serie A - S Sport Plus

22:00 - Brighton vs. Manchester City - England Premier League - Bein Sports 3, Idman TV, beIN Sports Tod TV