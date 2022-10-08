Manchester City'nin Southampton maçındaki istatistiklerini görenler gözlerine inanamıyor

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti. Pep Guaridola'nın öğrencileri maçın her saniyesinde oyuna hükmederken ortaya çıkan çılgın istatistik büyük başarıyı gözler önüne serdi.

Manchester City ile Southampton, Premier Lig'in 9. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

HAALAND YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joao Cancelo, 32. dakikada Phil Foden, 49. dakikada Riyad Mahrez ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kazanan Manchester City'de Norveçli yıldız Haaland attığı gol ile bu sezon 14. resmi maçında 20 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

KEVıN DE BRUYNE TARİHE GEÇTİ

Manchester City'de Kevin De Bruyne ise tarihe geçti. Belçikalı yıldız kulüp kariyerinde 94. asistine ulaşarak David Silva'yı geride bıraktı. Öte yandan maçta Pep Guardiola'nın öğrencilerinin istatistikleri de dikkat çekti. Oyuna adeta hükmeden Manchester City'nin Southampton karşısında ezici rakamları futbolseverlere "Bu kadar da olmaz." dedirtti.

Görsel: Maçkolik