Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İspanyol devi 4-3 kaybettiği maçın rövanşında adeta tarih yazdı.

REAL MADRID, 90'DAN SONRA AÇILDI

İlk yarı iki takımda birbirine üstünlük kuramazken Manchester City, 73. dakikada Mahrez'in golüyle maçta skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'in şovu başladı. Toplamda 5-3'lük skorla elenmek üzere olan eflatun-beyazlılar, 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle maçta skoru 2-1'e toplamda ise 5-5'e getirdi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

BENZEMA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatma devrelerinde ise bu sezon Real Madrid'i her kulvarda başarıdan başarıya koşturan Karim Benzema sahneye çıktı. Fransız golcü 95. dakikada kullandığı penaltıda top ve Manchester City kalecisi Ederson'u farklı köşelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Toplamda 6-5'lik skorla maçı kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 28 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

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