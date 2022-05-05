Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi - Haberler

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Real Madrid, sahasında Manchester City 3-1 yenerek finale yükseldi. Eflatun beyazlılar, 90 dakika 1-0 geride olduğu maçı 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle uzatma devrelerine götürdü. 95. dakikada penaltıdan Benzema takımına finali getiren golü attı. Bu sonuçla Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İspanyol devi 4-3 kaybettiği maçın rövanşında adeta tarih yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

REAL MADRID, 90'DAN SONRA AÇILDI

İlk yarı iki takımda birbirine üstünlük kuramazken Manchester City, 73. dakikada Mahrez'in golüyle maçta skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'in şovu başladı. Toplamda 5-3'lük skorla elenmek üzere olan eflatun-beyazlılar, 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle maçta skoru 2-1'e toplamda ise 5-5'e getirdi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

BENZEMA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatma devrelerinde ise bu sezon Real Madrid'i her kulvarda başarıdan başarıya koşturan Karim Benzema sahneye çıktı. Fransız golcü 95. dakikada kullandığı penaltıda top ve Manchester City kalecisi Ederson'u farklı köşelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Toplamda 6-5'lik skorla maçı kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 28 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Spor, Haberler

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