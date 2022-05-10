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Son Dakika: Yılın transferi gerçekleşti! Erling Haaland resmen Manchester City'de

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Son dakika! Manchester City, Erling Haaland transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre İngiliz devi, Norveçli golcünün bonservisi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek.

Avrupa'da yılın transferi gerçekleşti. Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son Dakika: Yılın transferi gerçekleşti! Erling Haaland resmen Manchester City'de

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Manchester City, Norveçli golcünün bonservisi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. 1 Temmuz 2022'de İngiliz devine katılacak Haaland, yıllık 30 milyon euro kazanacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester City FC, Spor, Haberler

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