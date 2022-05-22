Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama - Haberler

Manchester City, 2 farklı geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu 2 golle yenerek tarihi bir şampiyonluk elde etti. Karşılaşma sonrası City soyunma odasında büyük coşku yaşanırken teknik direktör Pep Guardiola'nın yaptıkları olay oldu.

SOYUNMA ODASINDA KENDİNDEN GEÇTİ

İngiliz devini lig şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Pep Guardiola, şampiyonluğun geldiği tarihi Aston Villa maçının ardından gözyaşlarını tutamadı. Soyunma odasında da büyük sevinç yaşan Katalan teknik direktör adeta kendinden geçti. 51 yaşındaki teknik adam soyunma odasının ıslak zemininde iç çamaşırıyla kaydı, o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.