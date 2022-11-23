Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile nikah tazeledi

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Katalan hocanın yıllık 23 milyon euro olan maaşında ise önemli ölçüde artışa gidildiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Pep Guardiola ile nikah tazeledi.

SÖZLEŞMESİNİ 2025 YILINA KADAR UZATTI

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, İngiliz devi ile olan sözleşmesini uzattı. Katalan hoca, City ile 2025 yılına kadar mukavele imzaladı.

"SAVAŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEDİM"

İmzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "İlk günden beri City'de özel bir şeyler hissettim. Kariyerim için daha iyi bir kulüpte olamam. Hala birlikte başarabileceğimiz daha çok şey olduğu hissine sahibim. Bu yüzden kalmak ve kupalar için savaşmaya devam etmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.