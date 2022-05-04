Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu - Haberler

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Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadelenin spikeri Ertem Şener'in, İspanyol devinde forma giyen Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesini yapması sosyal medyada dalga konusu oldu. Futbolseverleri ekranları başında kahkahalara boğan bu benzetmeyle ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Şifresiz yayınlanan karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle dalga konusu olduVinicius Junior

"ÇOCUK ADAM"

Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesi yaptı. Bu benzetme futbolseverler arasında dalga konusu olurken, sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazıları "Çocuk adam" benzetmesini komik bulurken, bazı futbolseverler de anlamsız buldu.

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Dev maçı anlatan Ertem Şener, canlı yayında yaptığı benzetmeyle sosyal medyanın diline düştü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester City FC, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Ertem Şener, Spor, Haberler

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