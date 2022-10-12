Haaland'ı isteyen servet ödemek zorunda! Dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Manchester City ile sezona fantastik bir başlangıç yapan Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli netleşti. İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Norveçli golcünün, 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu aktarıldı. 22 yaşındaki futbolcu, Manchester City forması giydiği 13 maçta takımına 20 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Barcelona ve Real Madrid'in nabız yokladığı Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

SERBEST KALMA MADDESİ 2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Transfermarkt'ın The Athletic'ten aktardığı habere göre, Manchester City ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Erling Haaland'ın sözleşmesinde 2024 itibaren 200 milyon euro serbest kalma maddesinin yürürlüğe gireceği ve bu maddenin Premier League ekipleri için geçerli olmadığı bildirildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Haberde LaLiga devlerinden Real Madrid ve Barcelona'nın 22 yaşındaki forvet oyuncusu için nabız yokladığı ve Haaland'ın haftalık 375 bin sterlin kazandığı da aktarıldı.

HAALAND'DAN İNANMASI GÜÇ BAŞARI

Manchester City kariyerine çok çılgın bir performansla başlayan Haaland, Manchester City forması giydiği 13 maçta takımına 20 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.