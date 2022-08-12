Kazanan İstanbul'da belli olacak! İşte Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilen yıldızlar

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin de Bruyne aday gösterildiğini duyurdu. Ödüller sahiplerini 25 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

ADAYLARIN HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜÇLÜ İSİMLER

Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne yarışacak. Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak. Yılın teknik direktörü ödülü için aday gösterilen isimler ise Carlo Ancelotti, Josep Guardiola ve Jürgen Klopp oldu.

Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülü için aday gösterilen isimler şöyle:

FUTBOLCU

Karim Benzema (Fransa - Real Madrid)

Thibaut Courtois (Belçika - Real Madrid)

Kevin de Bruyne (Belçika - Manchester City)

TEKNİK DİREKTÖR