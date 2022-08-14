Takım arkadaşlarının oylarıyla seçildi! Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan
Manchester City'de takım arkadaşlarının oylarını alan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan kaptanlık pazubandının yeni sahibi oldu.
Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de Fernandinho'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu.
KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI
Dünya devinin Türk asıllı Alman futbolcusu ve geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.
İKİNCİ KAPTAN DE BRUYNE
Manchester City'nin Bournemouth'u 4-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan İlkay Gündoğan, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkmıştı. Fernandinho takımdan ayrılmadan önce İlkay, ikinci kaptan konumunda bulunuyor. Takımda şu an ikinci kaptanı Kevin De Bruyne.
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