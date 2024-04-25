Brighton Manchester City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Manchester City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Brighton Manchester City maç özeti! Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brighton Manchester City maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Brighton Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Brighton Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Brighton Manchester City maç özeti...

BRIGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

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BRIGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI ÖZETİ

Brighton Manchester City maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BRIGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Brighton Manchester City maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

BRIGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMANDI?

Brighton Manchester City maçı 25 Nisan 2024 günü oynandı.

BRIGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Brighton Manchester City maçı canlı olarak Bein Sports'tan yayınlandı.