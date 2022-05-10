Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini hemen doldurdu! Karim Adeyemi resmi imzayı attı

Borussia Dortmund, Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın yerini hemen doldurdu. Alman devi, Salzburg'dan Karim Adeyemi'yi renklerine bağladı.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 75 milyon euroya Haaland'ı Manchester City'e satan Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi için ise 38 milyon euro ödemesi bekleniyor.

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