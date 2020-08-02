Kosova Başbakanı Hoti, korona virüse yakalandı Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti bugün yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Hoti, 14 gün boyunca ev karantinasında olacağını açıklarken, "Beklediğim kadar fazla semptom yok. Şu anlık sadece çok hafif öksürük var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA