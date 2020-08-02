Kosova Başbakanı Hoti, korona virüse yakalandı
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Kosova Başbakanı Hoti, korona virüse yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Kosova Başbakanı Hoti, korona virüse yakalandı
02.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:56

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti bugün yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Hoti, 14 gün boyunca ev karantinasında olacağını açıklarken, "Beklediğim kadar fazla semptom yok. Şu anlık sadece çok hafif öksürük var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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