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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü Türk Temsil Heyeti Prizren'de İftar Programı Düzenledi

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'in yanı sıra ülkede görevli kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 300 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua etti, orucunu açtı.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde iftar sofraları kuruyor, pide dağıtarak Kosovalıların yanında oluyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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