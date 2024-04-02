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Trakya Üniversitesi ve Kosova Ferizaj Üniversitesi Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

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Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova Ferizaj Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalarla öğrenci ve akademisyen değişimini temel alan iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova Ferizaj Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari tarafından imzalanan protokol, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Kosova'daki üniversitelerle yakın ilişkiler kurduklarını belirtti.

Ortak çalışmaların süreceğini aktaran Tabakoğlu, "Her türlü iş birliğine açığız. İmzalanan protokol öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bajraktari ise Trakya Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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