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Kuzey Kosova'da Arnavut Belediye Başkanlarının Görevden Alınması İçin Seçim Başladı

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Kuzey Kosova'nın Sırp nüfusunun çoğunlukta olduğu 4 belediyede, Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için yapılan seçim başladı. Sırpların boykot ettiği seçimde, Kosova polisi, NATO ve AB güvenlik önlemleri aldı.

KUZEY Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede, mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için yapılan seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar sürecek.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), bölgede oy kullanma hakkı bulunan 46 bin 556 seçmen için 23 oy kullanma merkezi açtı. Bu merkezlerden bazıları güvenli bölgelerdeki konteynerlerde kuruldu.

Bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplara ait siyasi partiler seçimi boykot edeceklerini açıkladı. Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, boykot gerekçesi olarak "Kosova Hükümetinin belediye başkanlarının seçim yoluyla görevden alınabilmesi için belirlediği seçim kurallarında ulaşılması zor maddeleri eklemesini" gösterdi.

Belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için söz konusu belediye seçmeninin yüzde 50 artı 1'inin o yönde oy vermesi gerekiyor.

Seçimin düzenlenebilmesi için bölgede Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kosova'nın kuzeyindeki yerel seçimler

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede (Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça) 23 Nisan 2023'te yapılan olağanüstü yerel seçimlerin çoğunluğu oluşturan Sırplar tarafından boykot edilmesinin ardından, seçimleri azınlıktaki Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı.

Kosovalı Sırplar, Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından haftalar süren gösteriler düzenlemişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında gerginlikler yaşanmış, 29 Mayıs 2023'te belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu onlarca KFOR askeri yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Kosova'dan bölgede yeni yerel seçimler düzenlemesini talep etmiş, ardından gerilimi düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye "cezai tedbirler" uygulamaya başlamıştı.

Kosova hükümeti de belli yüzdede imza toplanması, ardından seçim düzenlenmesi yoluyla belediye başkanlarının görevden alınabilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını duyurmuştu.

Kosovalı Sırplar, bölgedeki belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için ocak ayında gerekli sayıda imza toplayarak seçime gidilmesi yolunu açmıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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