Üye Girişi
Haberler

Turgutlu'da Adem Jashari Parkı açıldı, Kosova İçişleri Bakanı da katıldı

Güncelleme:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari'nin adının verildiği parkın açılına Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da iştirak etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari'nin adının verildiği parkın açılına Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da iştirak etti.

Turgutlu Belediyesi tarafından, İstiklal Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde yaptırılan Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye ve Kosova arasında güzel bir bağ olduğunu belirten Sveçla, "Burada yaşayan ailelerimizin halen Kosova ile bağlantıları var. Bu birlikteliğimiz ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. Derneklerimiz sayesinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Turgutlu'da Şehit Adem Jashari adının yaşatılması adına atılan bu adımdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, ilçelerinin her kültür ve ırktan insana ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Adem Jashari'nin oğlu Lulzim Jashari de, "Turgutlu'da, Adem Jashari adının yaşatılması adına atılan bu adımdan dolayı çok mutlu olduk. Şehit Adem Jashari Parkı'nın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kosovalı milletvekilleri Enver Dugolli ve Sali Zyba, çeşitli siyasi partilerin belediye başkan adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kosova ve Arnavut dernekleri yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Turgutlu Manisa Kosova Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Kemalpaşa adayı Mehmet Akif Öpöz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karşıyaka adayı Pınar Güngör Özinan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaburun adayı Olcay Öztemel kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karabağlar adayı Abdullah Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güzelbahçe adayı Metin Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Sur adayı Adnan Örhan kimdir? DEVA Partisi Gaziemir adayı Kemal Gökalp Akpir kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Foça adayı Mustafa Ersan Çalışır kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Silvan adayı Sevim Biçici kimdir? DEVA Partisi Dikili adayı Ayşegül Pabuşçu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kulp adayı Fatma Ay kimdir? DEVA Partisi Çiğli adayı Yakup Ateş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çeşme adayı Osman Kerem Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kocaköy adayı Mehmet Şık kimdir? DEVA Partisi Buca adayı Mehmet Aybar Uygur kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu?
title