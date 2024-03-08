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Kosova'da Dragaş Belediyesi'ne ultrason cihazı temin edildi

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TİKA'nın destekleriyle Kosova'da bulunan Dragaş Belediyesi Aile Hekimliği'ne ultrason cihazı temin edildi. Teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve diğer yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kosova'da bulunan Dragaş Belediyesi Aile Hekimliğine ultrason cihazı temin edildi.

TİKA tarafından Dragaş'ta vatandaşların muayene ve tedavisinin kolaylaşması amacıyla temin edilen ultrason cihazının teslim töreni, Dragaş Belediyesi Aile Hekimliği Ana Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, Dragaş Belediye Başkanı Bexhet Xheladini, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Dragaş Belediye Meclisi kadın üyeleri ile doktorlar katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, belediyeye verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Xheladini de TİKA'nın sağladığı desteğin önemine vurgu yaparak, belediyede yaşayan tüm kadınların bu hizmetten yararlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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