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Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi Kosova'da büyük ilgi gördü

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TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi, Kosova'nın Prizren şehrindeki çocuklardan yoğun ilgi gördü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu tarafından organize edilen gösteri, Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda gerçekleştirildi. İki günde toplam beş seans sunulan gösteride Kosova'nın çeşitli bölgelerinden gelen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izledi, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Gösteriye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne gösterisi, Kosova'nın Prizren şehrindeki çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu tarafından organize edilen gösteri, Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda gerçekleştirildi.

İki günde toplam beş seans sunulan gösteride Kosova'nın çeşitli bölgelerinden gelen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izledi, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Gösteriye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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