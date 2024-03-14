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Vıçıtırın Belediyesi ile TİKA arasında tarımsal mekanizasyon desteği protokolü imzalandı

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Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında 'Vıçıtırın Belediyesi Çiftçilerine Tarımsal Mekanizasyon Desteği Sağlanması Projesi' kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Vıçıtırın Belediyesindeki 70 çiftçiye birer çapa makinesi dağıtılması öngörülüyor.

Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında "Vıçıtırın Belediyesi Çiftçilerine Tarımsal Mekanizasyon Desteği Sağlanması Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Vıçıtırın Belediye Başkanı Ferit İdrizi, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ve diğer yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Aslan, projeyi Vıçıtırın Belediyesi ile ortak finanse edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar Vıçıtırın'da gerçekleştirdikleri projelerden 160'dan fazla çiftçinin yararlandığını vurgulayan Aslan, "Proje kapsamında 70 çiftçiye motokultivatör (çaba makinesi) ve freze temini sağlayacağız. Daha önce de ortak finansmanla bu projemizi Kosova'da Ferizay ve Poduyeva belediyeleriyle gerçekleştirmiştik. Bu proje ile Kosova'da üretim teknolojisinin geliştirilmesi, ekili alanların çoğaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, üretimin ve kalitenin artırılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Vıçıtırın Belediye Başkanı İdrizi de konuşmasında, TİKA'nın Kosova'nın çeşitli bölgelerinde tarım alanında destekler verdiğini vurguladı.

İdrizi, Vıçıtırın'ın tarım ve hayvancılık kasabası olduğunu belirterek, "Vıçıtırın Belediyesi ile TİKA'nın ortak finansmanıyla satın alınacak bu tarım ekipmanları, tarım ürünlerinin üretiminde çiftçilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak." dedi.

Protokol kapsamında, Vıçıtırın Belediyesindeki 70 çiftçiye birer çapa makinesi dağıtılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kosova Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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