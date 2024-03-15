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Kosova'daki Osmanlı dönemi hamamının restorasyonu tamamlandı

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Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Osmanlı döneminden kalma Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın restorasyonunun ilk etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyonun ikinci etabı ise yakın zamanda başlayacak.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restorasyonunun ilk etap çalışmaları sona erdi.

Çalışmaların tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Çeku, burada yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarını yürüten Prizren Bölgesi Kültürel Miras Merkezi uzmanlarına teşekkür etti.

Anıtları işlevsel hale getirerek toplumun hizmetine kazandırdıklarını belirten Çeku, "Bu anıt, tüm restorasyon süreci tamamlandığında vatandaşların işlevinde olmalı, ziyaretçi ve turistleri beklemeli ve Prizren'in yerel ekonomisine hizmet etmelidir." dedi.

Restorasyonla ilgili bilgi veren uzmanlar, çalışmalar sırasında bazı yeni yapılar ve eserler de keşfedildiğini aktardı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmalarının birinci etabında, hamamın erkekler kısmında çalışmalar yürütüldü.

Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın kadınlar kısmına ve çevre düzenlemesine odaklanacak restorasyon çalışmalarının ikinci ve final etabına yakın zamanda başlanacak.

İşkodra Sancak Beyi Gazi Mehmet Paşa tarafından 1573-1574 yıllarında yaptırılan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Balkanlar'daki en büyük hamamlardan biri kabul ediliyor.

20. yüzyılın ilk yarısına kadar Prizren halkına asıl amacıyla hizmet veren Osmanlı döneminden kalma hamam, günümüzde kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Prizren Osmanlı Kosova Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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