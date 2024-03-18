Üye Girişi
Haberler

Mehmed'in Zorlu Mücadelesi

Güncelleme:

Mehmed, Yanoş'un oyununa gelerek pusuya düşürülmüştü. Üstünde yağmur gibi yağan oklardan son anda kurtulan Mehmed bu cendereden çıkıp zor durumdaki babasına yardım edebilecek mi? Murad'ın otağı büyük bir baskın yemiş, üzerine patlayıcı çömlekler bağlanan Eflaklılar birer birer infilak etmekteydi. Bir Eflaklı ise Murad'ın arkasından usulca sokulmuştu. Murad bu tehlikeden nasıl kurtulacak? Kosova Savaşını kazanan Osmanlılar geri dönmüş, Çandarlı ise Mehmed'in kendisine yaptıklarını unutmamıştı. Çandarlı kurduğu oyunla Mehmed'i yuvasından vurmak ister. Zafer Toyunda bu oyununu devreye sokar. Sultan Murad ve İbrahim Han'ın müsaadesiyle Mehmed ve Gülşah'ın nikahı gerçekleşir. Bahar bu duruma nasıl tepki verecek? Mehmed bu evliliğe hoş bakmasa da, rıza göstermişti. Ancak onun hayali bambaşka bir yolculuktu. Harem'de ise Halime Sultan Murad'a istediğini yaptırmış, Hüma'yı Bursa'ya göndermişti. Hüma'nın hastalığı bu olayla beraber artar. Halime ise Gülşah'ın Mehmed'e hatun olmasıyla beraber yeni hesaplar peşindedir. Haremde yeni dengeler ne olacak? Halime'nin planları gerçekleşecek mi?

Mehmed, Yanoş'un oyununa gelerek pusuya düşürülmüştü. Üstünde yağmur gibi yağan oklardan son anda kurtulan Mehmed bu cendereden çıkıp zor durumdaki babasına yardım edebilecek mi?

Murad'ın otağı büyük bir baskın yemiş, üzerine patlayıcı çömlekler bağlanan Eflaklılar birer birer infilak etmekteydi. Bir Eflaklı ise Murad'ın arkasından usulca sokulmuştu. Murad bu tehlikeden nasıl kurtulacak?

Kosova Savaşını kazanan Osmanlılar geri dönmüş, Çandarlı ise Mehmed'in kendisine yaptıklarını unutmamıştı. Çandarlı kurduğu oyunla Mehmed'i yuvasından vurmak ister. Zafer Toyunda bu oyununu devreye sokar. Sultan Murad ve İbrahim Han'ın müsaadesiyle Mehmed ve Gülşah'ın nikahı gerçekleşir. Bahar bu duruma nasıl tepki verecek? Mehmed bu evliliğe hoş bakmasa da, rıza göstermişti. Ancak onun hayali bambaşka bir yolculuktu.

Harem'de ise Halime Sultan Murad'a istediğini yaptırmış, Hüma'yı Bursa'ya göndermişti. Hüma'nın hastalığı bu olayla beraber artar. Halime ise Gülşah'ın Mehmed'e hatun olmasıyla beraber yeni hesaplar peşindedir..

Haremde yeni dengeler ne olacak? Halime'nin planları gerçekleşecek mi?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kosova Bursa Dizi Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title