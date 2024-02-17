- Bakan Fidan, Kosovalı, Karadağlı ve İzlandalı mevkidaşlarıyla görüştü

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan temasları konferans marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.