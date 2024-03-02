Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kosova ilişkilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ilerlediğini, Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin önemli olduğunu, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kosova ikili ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ilerlediğini, Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de ağırlaşan insani durumun iyileştirilmesi için çatışmalı sürecin bir an önce sonlandırılıp bölgeye insani yardımların istenilen seviyede ulaştırılması ve uluslararası toplumun bunu zorlayıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.