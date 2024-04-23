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Kosova Türkleri Milli Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Kosova'da öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan Kosova Türkleri Milli Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı şehirlerde kutlandı. Prizren'deki etkinlikte öğrencilerin gösterisi büyük ilgi gördü. KDTP ve YTHP temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Kosova Türkleri Milli Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kosova'da öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kosova Türkleri Milli Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kosova'da farklı şehirlerde kutlanıyor. Başkent Priştine, Mamuşa ve Mitroviça'nın yanı sıra Prizren'de ilköğretim okulları ve liselerde kutlama yapıldı. Prizren'deki "Abdyl Frasheri" ilköğretim okulu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü. Etkinliğe Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri Enis Kervan ile Fidan Brina Jılta, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrenciler folklor gösterileri ile şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek bayramı kutladı.

"Kosova'da Türk bayrağını dalgalandıracaksınız"

Prizren'in Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencileri, çocuk bayramı dolayısıyla KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'yı parti genel merkezinde ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Damka, "16-18 yaşınıza geldiğinizde bu partiye üye olup, bu partinin gençlik kollarında çalışmaya başlayacaksınız, yönetim kurullarında yer alacaksınız, üniversiteyi tamamlayacaksınız okuyacaksınız, partiye sahip çıkacaksınız. Buradaki Türk toplumunun geleceği sizlersiniz. O yüzden sizler kendinizi öğretmenlerin öğrettiği şekilde yetiştireceksiniz, iyi bireyler olacaksınız. Başarılı öğrenciler olacaksınız farklı dilleri öğreneceksiniz, İngilizceyi, Arnavutçayı öğreneceksiniz. Üniversiteyi bitirip Kosova'ya dönüp bu topraklarda bu Türk bayrağını dalgalandıracaksınız. Türk toplumunun geleceği sizlersiniz. O yüzden siz herkesten başarılı olmak zorundasınız. Bizim geleceğimiz başarılı çocuklarla, başarılı gençlerle olur" dedi.

Kosova genelinde 3 bin Türk öğrenci bulunduğunu ifade eden Damka, "Bugün Priştine'de çocuklarla bir araya geldim onlar da sizler gibi heyecanlı. Onlar da okuyacak çalışacak başarılı olacak. Burada bu topraklarda Türk toplumu sizler sayesinde ebediyete kadar devam edecektir" şeklinde konuştu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Damka, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrencileri tek tek makam koltuğuna oturtan Damka, onlarla toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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