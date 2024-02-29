Üye Girişi
Haberler

Türk Birliği Kosova'ya İntikal Etti

Güncelleme:

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik sonrası NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliği, Kosova'ya intikal etti. Türk birliği, İtalyan birliğin yerini alacak.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğin ardından NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliğinin, Kosova'ya intikal ettiği bildirildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kosova Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title