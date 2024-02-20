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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Kosova Devlet Arşivleri Ajansını Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Kosova Devlet Arşivleri Ajansını ziyaretinde restorasyon ve dijitalleşme alanlarında tecrübelerini paylaşacaklarını söyledi. Ünal ve ASHAK Müdürü Bislimi ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Kosova Devlet Arşivleri Ajansını (ASHAK) ziyaretindeki görüşmelerde özellikle restorasyon ve dijitalleşme alanlarında karşılıklı tecrübelerini paylaşacaklarını söyledi.

Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, Kosova'nın başkenti Priştine'de ASHAK Müdürü Bislim Bislimi ile görüştü.

Görüşmenin ardından Ünal ve Bislimi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ünal, Türkiye'de özellikle Osmanlı arşivinin bu coğrafyanın tarihiyle ilgili çok önemli belgeleri ihtiva ettiğini söyledi.

Görüşmelerde özellikle restorasyon ve dijitalleşme alanlarında karşılıklı tecrübeleri paylaşacaklarını belirten Ünal, "Bugün sayısı 100 milyonu bulan bir belge hazinesinden (Osmanlı arşivi) bahsediyoruz ve her birini dijital ortama aktardık. Bunları meslektaşımla iki gün boyunca burada ayrıntılı olarak konuşacağız, önümüzde neler yapılacak bunları değerlendireceğiz, birlikte ele alacağız. Ortak faaliyetler, ortak tecrübe paylaşımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ünal, arşivlerde bu coğrafyayla ilgili olan kayıtların siyasi ilişkilerin yanında, kültür, sosyoloji, göç gibi bütün alanları etraflıca ele aldığını sözlerine ekledi.

ASHAK Müdürü Bislimi de Kosova ve Türkiye'nin iki halk ve devlet arasında tarihi işbirliğini paylaştığını, bu işbirliğinin gelecekte daha da somut hale geleceğini belirtti.

Kosova'nın şu ana kadar arşivlere fazla önem vermediğini dile getiren Bislimi, son derece önemli olan bu sektör için yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Bislimi, bu yatırımların hayata geçirilmesi sırasında bu alanda oldukça başarılı olan Türkiye'nin desteğini ve uzmanlığını talep edeceklerini vurguladı.

İkili, basın toplantısının ardından ASHAK'taki çalışmaları ve arşivleri inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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