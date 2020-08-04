Kızını göremeyince çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu Konya'da eşinden ayrıldıktan sonra işini kaybeden ve kızını göremediği gerekçesiyle bir alışveriş mağazasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polisin uzun uğraşları sonucunda etkisiz hale getirilerek aşağıya indirildi.

Konya'da eşinden ayrıldıktan sonra işini kaybeden ve kızını göremediği gerekçesiyle bir alışveriş mağazasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polisin uzun uğraşları sonucunda etkisiz hale getirilerek aşağıya indirildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş mağazasının çatasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle işini de kaybeden Metin O., kızını göremediği gerekçesiyle mağazanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimali üzerine binanın altına hava yastığı açtı. Binanın çatısına çıkan polis ekipleri Metin O.'yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Kızını görmek istediğini dile getiren Metin O., bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri tarafından tutularak geriye çekilip etkisiz hale getirildi. Polisler tarafından çatıdan indirilen Metin O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, intihar girişiminde bulunan şahsı, sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle izleyen vatandaşların cep telefonuyla görüntü almaya çalışması dikkat çekti. - KONYA

Kaynak: İHA