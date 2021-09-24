Kırıkkale Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Haberler
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Kırıkkale Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, üniversite eğitimi için kente gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin belediye tarafından misafir edileceğini bildirdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, üniversite eğitimi için kente gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin belediye tarafından misafir edileceğini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğini Kırıkkale Üniversitesinde görüp kenti tercih eden gençlerin bir yurda veya eve yerleşene kadar yanlarında olduklarını belitti.

Öğrencileri geçici misafir edeceklerini aktaran Saygılı, "Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum. Ülkelerin ve milletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemizi yönetecek gençlerimizin başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmelerini yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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