Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Tartıştığı Sevgilisi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. 20 gün boyunca tedavi gören kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan Perşembe günü Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen olayda, F.C. isimli kadın sürücü, 71 ADB 637 plakalı otomobille seyrederken yanında bulunan sevgilisi E.B. ile yaşadığı tartışma neticesinde boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title